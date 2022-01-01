В Кривом Роге мужчина в новогоднюю ночь залез на елку и застрял (видео)

Инцидент произошел в Ингулецком районе городе
Забавный и пугающий случай произошел в одном из районов Кривого Рога. Мужчина залез на вращающуюся елку и не смог слезть с нее.
Об этом сообщает APnews со ссылкой на обнародованное в соцсетях видео.
На опубликованных кадрах видно мужчину, который залез почти на самую вершину искусственной елки. В какой-то момент он едва не сорвался вниз.
По данным местных СМИ, инцидент произошел 1 января в 01:41 в Ингулецком районе на проспекте Победы. Отмечается, что очевидцы вызвали спасателей. Правда, помощь бойцов ГСЧС не понадобилась, покоритель елок спустился самостоятельно.
Как ранее сообщал APnews, в Киеве на Софийской площади мужчины неславянской внешности устроили драку.
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