В Кривом Роге мужчина в новогоднюю ночь залез на елку и застрял (видео)

Забавный и пугающий случай произошел в одном из районов Кривого Рога. Мужчина залез на вращающуюся елку и не смог слезть с нее.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на обнародованное в соцсетях видео.

На опубликованных кадрах видно мужчину, который залез почти на самую вершину искусственной елки. В какой-то момент он едва не сорвался вниз.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 1 января в 01:41 в Ингулецком районе на проспекте Победы. Отмечается, что очевидцы вызвали спасателей. Правда, помощь бойцов ГСЧС не понадобилась, покоритель елок спустился самостоятельно.